Congo-Kinshasa: Budget 2018 - Tshibala face aux Députés aujourd'hui !

Déjà, à la fin du mois de décembre 2017, en dépit des appels au calme, les Opposants continuent, eux, à réclamer l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, en ce qui concerne, particulièrement, le respect des délais prévus, au plus tard, le 31 décembre mais aussi, les mesures de décrispation politique et la garantie des libertés publiques, pour des élections apaisées. La Majorité, de son côté, est sur ses gardes. Elle soutient le calendrier de la CENI et dit devoir se préparer à la tenue des élections. Les deux blocs qui préparent, d'ailleurs, deux marches pour le 28 novembre 2017, ne s'offrent pas la possibilité d'observer le moindre recul.

Puis, la problématique de la crise socio-économique qui, depuis quelques temps, tétanise toutes les bourses jusqu'au point de rendre intenable, la vie au quotidien des populations. Comment le Premier Ministre Bruno Tshibala entend-il financer les élections et qu'elle en est la hauteur exacte ? Pour les uns, le montant proposé est modique. Pour les autres, par contre, la communauté internationale mettra la main à pâte, pour arrondir, sans nul doute, les angles. Aujourd'hui, les Députés vont d'abord écouter Tshibala. Et, ensuite, ils se livreront à l'éternel exercice des questions auxquelles, ce dernier se devra de répondre dans les prochaines heures.

