Deux axes majeurs ont constitué l'ossature de la séance plénière ordinaire du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral (CNSA), tenue hier, mardi 21 novembre 2017, sous la conduite de M. Joseph Olenghankoy Mukundji, son Président.

Il s'agit de la décrispation politique et du processus électoral dont l'opération d'identification se poursuit normalement dans le Kasaï et salué par cet organe de surveillance. Il convient, cependant, de rappeler que le point concernant la décrispation renferme, à lui seul, deux autres sous questions non moins importantes, à savoir : la libération des prisonniers politiques et la restriction des manifestations publiques. Ainsi, dans le souci de restaurer un climat de paix et de confiance mutuelle en cette période préélectorale, le CNSA prend la courageuse décision de diligenter une mission de clarification auprès du Gouvernement, précisément au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux en vue de s'enquérir des cas des personnalités et prisonniers emblématiques encore en détention. En l'occurrence: Moïse Katumbi, Franck Diongo, Jean-Claude Muyambo, Eugène Diomi Ndongala.

Cette mission sera conduite par le Président du CNSA lui-même, révèle la Déclaration n°002 du CNSA, lue par le Rapporteur Célestin Vangi Ndungi aux termes de la séance plénière ordinaire. Par ailleurs, le CNSA se dit également très préoccupé du sort de l'ancien Président de l'Assemblée provinciale de l'ex. Katanga pour qui, le président Olenghankoy voudrait bien obtenir du Gouvernement, toute la lumière y afférente. En ce qui concerne la restriction des manifestations, le CNSA invite sans atermoiement le Gouvernement au strict respect des libertés de manifester et de mouvement d'autant plus que celles-ci sont garanties par la Constitution et les lois de la République.