Burkina Faso: Ouiry Sanou - «S'il vient ici, c'est pour marquer sa présence dans son pré carré... »

Ouiry Sanou pense que la visite d'Emmanuel Macron au Burkina n'est pas appropriée et ne poursuit que le seul but de la perpétuation de l'impérialisme. : «Il n'a pas encore fini de régler ce qui se passe dans son pays. La France n'a pas fini de lutter contre le terrorisme chez elle: elle est attaquée tous les jours, elle n'arrive pas à faire face à cela et qu'est-ce qu'il vient faire ici. Si la France prenait au sérieux le peuple français, elle devrait rester là-bas pour les sécuriser. S'il vient ici, c'est pour marquer sa présence dans son pré carré, continuer à sécuriser l'exploitation de nos ressources naturelles et à contrôler les hommes politiques que la France a placé à la tête de nos pays. Nous ne sommes pas d'accord car, la politique française est une source de menace au Burkina Faso».

