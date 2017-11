Congo-Kinshasa: Sur le marché du disque - Bozi Boziana hausse le ton avec «Toute une histoire»

Kinshasa a eu la primeur d'accueillir le nouvel album du Grand Père Benz Bosi Boziana. Le chanteur a pris le soin de présenter «Toute une histoire », en exclusivité, le week-end dernier, au cours d'une soirée selecte, à l'Hôtel Picassson, à Matonge.

C'est dans une salle archicomble où nombreux parmi les mélomanes ont effectué le déplacement pour soutenir et écouter la belle voix de la génération Zaïko.

Ça fait pratiquement plus d'une année que le chanteur Bozi Boziana et son groupe Anti-Choc n'ont plus livré un spectacle dans la Capitale congolaise. Cette fois-ci, son concert a été une véritable aubaine pour ses adulateurs qui ont été éblouis de savourer le répertoire ayant marqué la belle époque de la scène kinoise.

C'est à minuit juste que le Grand père de la musique congolaise est monté sur le podium, pour affronter le public venu assister à la présentation officielle de son nouvel opus "Toute une histoire ".

Il a ouvert le bal dansant par la chanson « Reine de sabbat » qui a permis à l'assistance de découvrir une attaque chant de l'Anti-Choc reconfiguré, avec la voix dominatrice de la chanteuse Fayila. Celle-ci a tant bien que mal réussi à interpréter les différents timbres vocaux faits à l'époque par Deesse Mukangi, Scola Miel, Bety Bis et tant d'autres chanteuses vedettes qui ont fait école dans cet orchestre. Du côté de chanteurs, on a salué les talents du chanteurs Gaulois Mayama et Denewade Fils qui ont aussi donné les meilleurs d'eux-mêmes pendant la soirée. Tous, accompagnés par une orchestration aguerrie qui a su bien manier les instruments, gardant l'identité rythmique du groupe.

Une très belle soirée se passe à l'hôtel à Matonge où l'invité surprise du Grand père n'était autre que le célèbre comédien Fiston Sai Sai. Cet événement a offert l'opportunité aux mélomanes de découvrir le répertoire des chansons concoctées dans ce nouvel opus. Il faut signaler que "Toute une histoire" est constituée d'anciens succès de BENZ BOZI BOZIANA, mais aussi quelques nouveautés chantées par les nouvelles recrues de l'Anti-Choc.

Cette œuvre musicale est déjà disponible sur le marché du disque congolais depuis le samedi 18 novembre 2017. Elle est lancée en exclusivité en volume 1 et le deuxième volume sera prêt la semaine prochaine dans les éditions de la Capitale.