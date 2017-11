Congo-Kinshasa: Calendrier électoral - L'UR mobilise la population pour des élections en 2018

A la population : de soutenir massivement le calendrier publié par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en vue de réaliser les élections libres, transparentes et fiables ; et de ne pas se laisser manipuler par la juxtaposition des intérêts politiciens.

Nous, Union Républicaine(UR), impliquée dans la lutte pour le développement, la paix, la concorde nationale et l'alternance pacifique qui visent à redonner au peuple son pouvoir à travers les élections libres, transparentes et démocratiques, dans le respect des droits de l'Homme et des libertés individuelles.

Les partis politiques, toutes tendances confondues, sont aussi poussés à rester sur la voie pacifique et constitutionnelle sans laquelle la promotion des valeurs républicaines ne serait qu'un pur leurre. A la CENI, l'UR demande, enfin, à l'équipe Nangaa de tout mettre en œuvre pour la matérialisation de ce nouveau calendrier et d'en respecter toutes les échéances prévues. Malu Kalonji Aaron, Secrétaire Général National, engage, ici, l'UR, dans le communiqué, ci-dessous.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.