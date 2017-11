Congo-Brazzaville: L'Université des connaissances africaines s'engage pour l'emploi

Un an après sa création par le Congolais Patrice Passy, l'espace de réflexion et de mutualisation des compétences affiche des ambitions renouvelées. Une présentation de ses projets pour les six prochains mois aura lieu samedi en région parisienne.

Un chantier ambitieux. Du haut de ses un an, l'Université des connaissances africaines (UCA) veut s'attaquer au problème du chômage des jeunes diplômés en Afrique centrale et tout d'abord au Congo-Brazzaville. L'UCA a été créé avec pour objectif de produire des solutions stratégiques à destinations des gouvernements, entreprises et collectivités publiques africaines. Son programme dénommé « dispositif national de l'emploi 2018-2023 » a pour objectif de créer 6 000 emplois sur la période, notamment en actualisant les compétences des jeunes diplômés afin qu'elles soient en meilleure adéquation avec les attentes des entreprises.

Le dispositif national de l'emploi comprend le lancement de l'observatoire national des métiers et du centre national des formations aux métiers, d'une cartographie nationale des métiers et des compétences, ainsi que des formations-métiers. Un « Téléthon de l'emploi », un championnat national de projets à financer par les partenaires de l'UCA, sera également mis en place.

Toute une batterie de mesures pour s'attaquer au fléau du chômage des jeunes, un problème central de l'économie congolaise. Celui-ci est plus élevé chez les jeunes que dans l'ensemble de la population active. Le taux était de 42,2 % en 2011 (en incluant les chercheurs d'emploi découragés), selon l'Organisation internationale du travail (OIT).

Le « dispositif national de l'emploi 2018-2023 » sera lancé durant les Assisses nationales de l'emploi et de la formation (ANEF) organisées à Brazzaville du 14 au 15 décembre prochain. Le Congo-Brazzaville est la première étape, sont concernés par la suite la Centrafrique, le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC) et la Côte d'Ivoire.

L'UCA souhaite également organiser un sommet des investisseurs privés Europe-Afrique à Paris et créer un institut de criminologie d'Afrique centrale (ICAF).

Toutes ces initiatives seront présentées en détail samedi de 14 heures à 18 heures 30 au Crowne Plaza de Neuilly-sur-Seine.

Inscription :

sylvie.rochard@asso-uca.org

07.62.50.15.12