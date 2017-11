Burkina Faso: Ecologie politique - Ram réapparaît à Kosyam

Avant de prendre congé de son hôte et de vaquer à sa nouvelle mission, Ram Ouédraogo a échangé avec Roch Marc Christian Kaboré sur quelques points de l'actualité nationale et internationale comme la réconciliation nationale et les marchés aux esclaves africains en Libye.

Sa mission sera de continuer à promouvoir l'écologie politique et à toujours défendre les intérêts de la planète, une chose assure-t-il, qu'il a commencé à faire à un moment où on ne parlait pas encore de réchauffement climatique en Afrique.

