Afrique: L'ONU célèbre la Journée mondiale de la télévision

Les Nations Unies ont célébré mardi la Journée mondiale de la télévision, qui met en exergue l'influence croissante qu'a occupé et qu'occupe toujours ce média dans nos vies.

Célébrée chaque année le 21 novembre, date à laquelle s'est tenu en 1996 le premier Forum mondial sur la télévision au Siège de l'ONU à New York, cette journée encourage les échanges internationaux d'émissions consacrées notamment à des questions telles que la paix, la sécurité, le développement économique et social et le renforcement des échanges culturels.

La télévision permet au grand public d'avoir un regard sur le monde, sur les conflits et les menaces à la paix et à la sécurité, ainsi que sur d'autres questions essentielles comme les questions économiques et sociales.

« La télévision éduque, informe, divertit, instruit, et pèse sur nos décisions à bien des égards. Les jeunes sont fortement influencés par les images et de nouveaux systèmes de valeurs peuvent émerger pour les générations futures grâce à la télévision », note l'Organisation.

Née en 1947, la Télévision des Nations Unies (UNTV) est présente aux quatre coins du monde et couvre de nombreux sujets qui vont des conséquences des crises aux questions cruciales de notre époque, en mettant en lumière des histoires à visages humains.

Ses programmes mettent l'accent sur la paix, la sécurité et le développement économique et social. UNTV couvre également les séances du Conseil de sécurité au Siège de l'ONU, à New York, ainsi que les sessions de l'Assemblée générale lorsque les dirigeants internationaux se réunissent au Siège de l'Organisation.