Cote d'Ivoire: Taekwondo - Koumassi et Port Bouet se partagent la coupe de l'ambassadeur de la Corée

Cheick Daniel Bamba a fait son show. le patron du Taekwondo ivoirien a dansé et il a été rejoint par quelques athlètes et le président de la Ligue de Cocody. Au cours du ballet improvisé, Cheick Daniel Bamba a maintenu son micro en main, et tel un DJ, il faisait les « atalaku » du patron de la diplomatie coréenne en Côte d'Ivoire.

Les Taekwondo'ins étaient le samedi 18 novembre 2017 en attraction au Hall du Parc des Sports de Treichville dans le cadre de la 6e édition de la Coupe de l'Ambassadeur de la Corée. 6 équipes dames et 14 équipes hommes issus de 11 ligues du district d'Abidjan et de Bassam se sont affrontés sur le tatami. Les athlètes ont confirmé le bon niveau du Taekwondo ivoirien sur le tatami.

