Afrique: L'ONU dénonce les menaces et attaques du Burundi, des Philippines et de l'Erythrée contre ses experts des droits de l'homme

« Une fois de plus, il faut souligner que Mme Keetharuth a fidèlement exécuté le mandat qui lui a été confié par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et qu'elle ne devrait pas être soumise à ce type d'attaque au vitriol par des responsables gouvernementaux », a dit M. Colville.

L'Ambassadeur a qualifié la Rapporteuse spéciale d "impératrice nue sans vêtements' et l'a accusé d'agir comme un 'Vice-roi contre l'Érythrée' et de mener une chasse aux sorcières.

« Nous condamnons ce traitement de Mme Callamard et le manque de respect qu'il témoigne au Conseil des droits de l'homme qui l'a nommée, dans les termes les plus forts ».

Mme Callamard, qui a clairement agi dans le plein respect de son mandat lorsqu'elle a commenté la situation aux Philippines, a également été l'objet à d'une diatribe d'abus en ligne, y compris des menaces physiques, pendant ce qui semble être une opération prolongée et bien orchestrée de 'trolling' sur Internet et sur les médias sociaux.

Aux Philippines, le Haut-Commissaire déplore également les insultes et les menaces répétées de violence physique prononcées par le Président des Philippines, Rodrigo Duterte et ses partisans contre la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard.

Lors du récent dialogue interactif sur le rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi à la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, l'Ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU, Albert Shingiro, a déclaré que son gouvernement rejetait catégoriquement le rapport de la Commission d'enquête, le déclarant partial et politiquement motivé.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.