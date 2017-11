Cote d'Ivoire: Le ministre Thierry Tanoh sur la terre de son prédécesseur

La cérémonie de lancement officiel des activités du Réseau National pour l'allaitement du Nourrisson et du Jeune Enfant en Côte d'Ivoire (Renanje-Ci), s'est tenue le samedi 18 novembre 2017, au centre d'action culturelle d'Abobo, commune dirigée par Adama Toungara, l'ex-ministre Pétrole et de l'Energie.

Parrain de cette cérémonie, le ministre ivoirien du Pétrole, de l'Energie et du Développement des Énergies Renouvelables, Thierry Tanoh, a fait savoir que sa présence témoigne de la noble mission que le Réseau s'est assigné. Il a exhorté les femmes à la responsabilisation. « Allaitez vos enfants. Car si vous donnez vos seins à vos enfants, ils seront en bonne santé, performants et plus intelligents. C'est aussi ce qu'il y a de mieux en termes d'hygiène.

C'est une noble cause, c'est pourquoi, je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes qui ont accepté d'allaiter leurs enfants de façon naturelle. La femme est le pilier du développement social, et même économique. Elles ont toujours été responsables. Elles sont plus disciplinées et honnêtes (... ) », a fait savoir le parrain.

Pour la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Juliette Coulibaly, c'est la responsabilité d'une mère de bien nourrir son enfant. Elle a également encouragé les mamans à poursuivre sur cette voie, celle de nourrir leurs enfants avec le lait maternel car cela est indispensable pour l'évolution du jeune enfant.

Pour sa part, Madeleine Bah, présidente du Renanje-a indiqué que l'objectif du réseau est de promouvoir l'allaitement maternel exclusif sur toute l'étendue du territoire afin d'accompagner le gouvernement ivoirien dans sa vision qui est d'atteindre 50% du taux de ce type d'allaitement en l'an 2020.

Poursuivant, elle a expliqué que sa pratique permet d'éviter les infections et aux familles de faire plus des économies. Pour atteindre ses objectifs, le réseau a donc décidé de former ses membres, de sensibiliser les populations en général et les femmes en particulier tout en installant des sections dans toutes les régions du pays.