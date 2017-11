Maroc: Nomination de Nezha Bidouane ambassadrice de l'IAAF pour l'Afrique en Coupe intercontinentale "Ostrava 2018"

La promotion de la Coupe intercontinentale 2018 de l'IAAF à Ostrava a été lancée , jeudi dernier, avec la présentation du projet "Ostrava soutient les continents" ainsi que la présentation des ambassadeurs locaux, rappelle la même source, notant que, selon le comité d'organisation de la Coupe intercontinentale, plus de 50% des billets ont été vendus. La précédente édition de la Coupe intercontinentale d'athlétisme a été organisée les 13 et 14 septembre 2014 au Grand Stade de Marrakech, conclut le communiqué.

A rappeler que Nezha Bidouane, l'athlète arabe la plus titrée, a été sacrée championne du monde des 400 m haies à deux reprises à Athènes en 1997 et à Edmonton ( Canada) en 2001. Elle est également médaillée d'argent aux mondiaux de Séville (Espagne) en 1999, de bronze aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, outre le titre de la Coupe du monde décroché à Johannesburg (Afrique du Sud) en 1998. Le communiqué fait savoir d'autre part, que la Coupe intercontinentale a remplacé en 2010 à Split en Croatie, la Coupe du monde d'athlétisme, événement en place depuis 1977. La Coupe intercontinentale de l'IAAF réunit quatre sélections (hommes et dames) représentant les Amériques, l'Afrique, l'Asie-Océanie et l'Europe.

Cette instance sportive internationale a décerné l'Ordre du mérite (IAAF Veteran Pin) à Nezha Bidouane le 1er août dernier, en marge des championnats du monde d'athlétisme qui se sont déroulés à Londres du 3 au 14 du même mois. En 1998 et 2005, Nezha Bidouane, actuellement présidente de la Fédération Royale marocaine du sports pour tous, avait été désignée respectivement ambassadrice de l'IAAF pour l'Afrique lors de l'année mondiale de l'athlétisme féminin et des championnats du monde cadets tenus à Marrakech en 2005, rappelle le communiqué.

Pour faire la promotion de cette compétition quadriennale, l'IAAF a désigné quatre ambassadeurs capitaines des sélections continentales, en l'occurrence le Britannique Colin Jackson (double champion du monde sur 110 m haies) pour l'Europe, l'Américain Mike Powell (double champion du monde et actuel détenteur du record du monde du saut en longueur avec un bond de 8,95 m) pour les Amériques, l'Australienne Jana Pittman (double championne du monde des 400m haies) pour l'Asie-Océanie et la Marocaine Nezha Bidouane (double championne du monde des 400m haies) pour l'Afrique, poursuit le communiqué parvenu lundi à la MAP.

