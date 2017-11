Congo-Brazzaville: Centre national de la drépanocytose - Le budget 2018 estimé à plus d'un milliard FCFA

Réuni récemment à Brazzaville, le comité de direction de l'établissement sanitaire a adopté les documents administratifs avec à la clé une feuille de route pour la prise en charge des malades.

Le budget prévisionnel 2018 du Centre national de référence de la drépanocytose de Brazzaville s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme totale de 1 225 000 000 FCFA, a-t-on appris. Le comité de direction a également adopté et amendé un document d'orientation devant intégrer le plan d'action 2018 et la grille de tarification des actes techniques administratifs.

L'autre document, approuvé après amendements au cours de cette première réunion, concerne l'état des besoins en ressources humaines et le schéma d'organisation des soins et du secteur de la recherche qui doivent intégrer le projet d'établissement 2018-2022.

« Après réécriture pour une mise en conformité des documents administratifs, la dernière étape va concerner le projet accord d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, la validation par la ministre de la Santé et de la population, les négociations entre les délégués du personnel, la direction générale de l'établissement en présence de la direction du travail, puis les signatures », souligne la dépêche.

Selon le directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose, le Pr Alexis Elira Dokékias, la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue qui retient le plus d'attention. Une feuille de route pour la prise en charge des malades, a-t-il indiqué, est un outil important dans le fonctionnement de cette structure. Evoquant les progrès effectifs réalisés par ce centre, il est conscient des insuffisances et faiblesses que présente son institution. « Le mobile de la tenue de cette session du comité de direction a été celui d'examiner les documents administratifs du centre pour d'éventuels amendements », a précisé Alexis Elira Dokékias.