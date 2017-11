Burkina Faso: Avec le cinéaste burkinabè Sékou Traoré dans «L'œil du cyclone»

L'objectif de cette rencontre avec les autorités politique et coutumières étaient de leur faire… Plus »

Le rebelle et l'avocate, les deux personnages sont incarnés par deux acteurs d'exception, Fargass Assandé et Maïmouna Ndiaye, doublement récompensés au Fespaco, le Festival du cinéma panafricain de Ouagadougou, il y a deux ans.

On pense toujours qu'on peut récupérer ces ex-enfants soldats. S'il n'y avait pas d'humanité du tout, si on se disait qu'il n'y a rien à faire pour ces mecs, ce n'était pas la peine de faire ce film. »

La force de L'œil du cyclone est de ne jamais juger les personnages. Le chef rebelle garde toujours une once d'humanité. Et de cette humanité naît l'espoir : « Il y a toujours de l'humanité quelque part, se rassure Sékou Traoré.

Bien vite, l'avocate va se rendre compte que le chef de guerre est un ex-enfant soldat, à la fois victime et bourreau. Et que sa riche famille à elle n'est pas au-dessus de tout soupçon, en matière de trafics lucratifs.

