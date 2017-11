Congo-Brazzaville: Gestion des catastrophes - Le pays et le HCR renforcent leurs stratégies

Les deux parties ont signé, le 21 novembre à Brazzaville, un protocole d'accord pour l'instauration d'un mécanisme impliquant tous les départements ministériels du pays impliqués dans des questions humanitaires.

Intitulé mécanisme humanitaire, le document signé est une réponse à la requête du gouvernement congolais à l'endroit du Haut Commissariat des Nations unies pour les refugiés (HCR), afin d'obtenir un appui technique pour le renforcement des capacités, en matière du droit international humanitaire et des réfugiés. Suivant un processus participatif, il impliquera indirectement ou directement plusieurs départements ministériels concernés par les questions humanitaires.

Selon les signataires, ce protocole contient une double mission, à savoir appuyer les ministères impliqués dans les actions humanitaires afin qu'ils développent leurs capacités en droit international des réfugiés et donner des réponses aux situations humanitaires d'urgence; apporter un appui technique à ces ministères pour toutes les questions relatives aux personnes relevant de la compétence du HCR ; renforcer la coopération entre le Congo et le HCR, en identifiant des domaines de coopération d'intérêt commun et appuyer le processus de renforcement de la coopération entre le Congo et le HCR, sans oublier les acteurs de développement, en favorisant l'inclusion des personnes placées sous tutelle du HCR.

Spécifiant les origines de cet accord, les signataires ont souligné que la 7e conférence régionale Afrique centrale sur la gestion des catastrophes dans la sous-région, tenue à Brazzaville, notamment en octobre dernier, avait à son ordre du jour des thématiques ayant trait au plan de préparation et de réponses aux catastrophes en Afrique. Ces thématiques qualifiées de cruciales et destinées à la survie de l'humanité tout entière, sans distinction de région, de race et de continent, s'inscrivaient dans le cadre des recommandations issues des 6e et 7e consultations régionales Afrique centrale tenues à Yaoundé, en 2016.

Le Cogo, premier pays à disposer d'un cadre humanitaire

Pour les signataires du document, comparativement à d'autres sous-régions, l'Afrique centrale ne disposait pas encore d'un cadre humanitaire sous-régional et institutionnel de coopération inclusif. Ainsi, avec cet accord, le Congo deviendra, à compter de ce jour, le premier pays de la sous-région à disposer d'un cadre humanitaire institutionnel, opérationnel et inclusif. « Ce protocole d'accord permettra de réaffirmer les valeurs et principes de l'action humanitaire, la bonne gouvernance humanitaire, le dialogue, la culture humanitaire et la coordination humanitaire », a précisé la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga Dzondo.

En effet, cet accord vise à atteindre au Congo, les objectifs fixés dans le cadre de la réduction des risques liés aux catastrophes, parmi lesquels, réduire les cas de mortalité, le nombre de personnes touchées, les pertes économiques, les dommages causés par les sinistres aux structures de santé, ainsi que le nombre de départements et collectivités locales possédant un plan de contingence et d'opération pour la gestion des situations humanitaires.

Notons que ce cadre institutionnel comprend un conseil national d'action humanitaire, placé sous la coordination du Premier ministre ; un comité technique national d'action humanitaire, également sous la houlette du Premier ministre; un conseil départemental d'action humanitaire, coordonné par le préfet de département et le comité technique départemental d'action humanitaire, qui est, quant à lui, coordonné par le secrétaire général de département.