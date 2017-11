Congo-Brazzaville: Division 1/ Zones centre-sud et est - Lupopo domine à Dibumba, Muungano bat Bukavu Dawa

Le FC Saint-Eloi Lupopo a battu, le 21 novembre, au stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi, l'AC Dibumba de Tshikapa par trois buts à un, avec les réalisations d'Alidor Kayembe et Robert Wilangi, transfuge du FC Renaissance du Congo.

Lupopo, entraîné depuis peu par le technicien ivoirien Bruno Bla, fait un début de saison exemplaire avec déjà deux victoires en deux sorties. En première journée, le team bleu et or avait battu Lubumbashi Sport par deux buts à un. Lupopo compte donc six points.

Dans la zone est, le duel de Bukavu entre l'OC Muungano et l'OC Bukavu Dawa a tourné, le 19 novembre, au stade de la Concorde de la commune de Kadutu, à l'avantage de Muungano. Ce match, initialement programmé le samedi, a été reporté à dimanche à la suite d'une grosse pluie qui s'est abattue sur le chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Et ce samedi, Muungano s'est imposé par deux buts à zéro. Ley Sivirwa à la 32e mn et Raoul Biamungu à la 65e ont inscrit les deux buts du team bleu et blanc de Bukavu. Avec ce succès, Muungano se relance après la défaite de la première journée face à l'AS Maniema Union (0-1). Quant à Bukavu Dawa, l'équipe a enregistré sa défaite après la désagréable surprise à domicile face à Mont Bleu de Bunia (0-1).