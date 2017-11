Congo-Kinshasa: Fichier électoral - La Cénco met à nu des irrégularités flagrantes

Dans un rapport sur l'opération d'enrôlement des électeurs en RDC couvrant la période du 28 août au 12 novembre 2017, l'Eglise catholique fait des pertinentes observations tout en proposant des recommandations susceptibles de sauver le processus électoral.

L'Eglise catholique a publié, le 20 novembre à Kinshasa, un rapport d'évaluation à mi-parcours sur l'inscription des électeurs en RDC couvrant la période du 28 août 2016 au 12 novembre 2017. La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) a fait siennes les conclusions de la Mission d'observation électorale de justice et paix Congo (MOE JPC), une de ses structures d'appui en matière électorale. Cette dernière a déployé 320 observateurs qui ont eu à couvrir 2 910 centres d'inscription sur les 14 627, soit 19,89% de couverture.

C'est donc forte des données recueillies sur le terrain que la Cénco a rendu public, par le biais de son secrétaire général, ce rapport qui porte un regard critique sur la manière dont se déroule le processus de révision du fichier électoral. Une démarche somme toute fructueuse puisqu'elle a permis de relever les atouts et les faiblesses du fichier électoral aux fins de recadrage et de consolidation, gage des élections fiables et véritablement démocratiques.

En présence du président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Naanga, des représentants des institutions, des diplomates, des acteurs de la société civile ainsi que d'autres parties prenantes au processus électoral, l'abbé Donatien Nshole a présenté l'économie dudit document. Tout en reconnaissant le travail titanesque abattu par la Céni dans un contexte politique et social de plus en plus difficile, l'Eglise catholique a, en même temps, étalé les faiblesses du fichier électoral en cours d'élaboration.

Primo, l'absence d'un chronogramme clair pour suivre les différentes étapes des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs constitue, d'après la Cénco, une irrégularité monstrueuse qu'il faudra éradiquer. « Suite à l'absence de cette boussole, l'opération d'inscription des électeurs n'a pas bénéficié d'une programmation efficiente concernant les interventions des autres parties prenantes au processus électoral », peut-on lire. Sur la même lancée, le rapport décrie l'inscription dans certains bureaux sur les listes électorales des mineurs. Munis des pièces non requises dont « des bouts de papiers » sur lesquels étaient reprises les données de l'identification du candidat électeur, ces mineurs non éligibles bénéficiaient des largesses des agents de la Céni corrompus à souhait. «Si les mineurs non éligibles à la révision du fichier électoral en cours ne sont pas radiés, la répartition des sièges sera basée sur ces irrégularités et par conséquent, elle ne sera pas honnête », a prévenu l'abbé Nshole.

Une irrégularité qui, d'après la Cénco, met en mal la consolidation du fichier électoral déjà gangrené par des doublons. A ce sujet, on n'est pas sorti de l'auberge eu égard à la présence de milliers de doublons tel que révélé précédemment par l'audit du fichier électoral effectué par l'Organisation internationale de la francophonie. Les inquiétudes sur ce plan demeurent entières, malgré les assurances de la Céni de toiletter le fichier en le débarrassant de doublons. L'autre écueil décelé dans le fichier électoral en cours concerne le non enrôlement des Congolais de l'étranger alors qu'il était convenu que leur enregistrement allait se faire concomitamment avec les électeurs de la ville-province de Kinshasa.

En termes de recommandations, la MOE JPC/CENCO demande à la Céni de mettre en place des mesures d'encadrement pour faire face aux faiblesses du fichier électoral le jour du scrutin. Il lui est également demandé de « publier les listes électorales provisoires des électeurs par centre de vote et par bureau de vote pendant trente jours à l'issue de l'opération d'inscription (des électeurs) pour permettre à tout électeur, tout candidat et tout parti ou regroupement politique de les consulter et faire valoir ses réclamations éventuelles ». Les réclamations recueillies seront transmises à l'antenne de la Céni pour consolidation et traitement en vue de l'établissement de la liste définitive des électeurs, ajoute le rapport.

Réagissant à ce rapport, le président de la Céni a souligné le caractère précoce et prématuré des conclusions de la Mission d'observation de la Cénco étant entendu que le fichier électoral est en cours de constitution, notamment avec la poursuite de l'opération d'enrôlement dans le Grand Kasaï. Et de rassurer qu'une fois terminé, ledit fichier sera soumis à un audit si cela s'avère nécessaire.