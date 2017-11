Congo-Brazzaville: Diplomatie - Trois nouveaux ambassadeurs accrédités au pays

Le Congo, qui compte des milliers de déplacés internes à cause des violences dans le Pool, mais… Plus »

Ahmad Ahmad a salué la construction du stade de l'Unité doté de plus de 60 000 places et déploré le fait que cette infrastructure sportive gigantesque, ayant abrité les 11es Jeux africains en 2015, ne soit pas bien mise en valeur.

De leur côté, les diplomates britannique et nigériane entendent également promouvoir les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et le Congo. L'Espagne est la cinquième économie de l'Union européenne qui appuie les efforts des pays d'Afrique centrale dans la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.