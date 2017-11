Zimbabwe: H. Cohen - Au Zimbabwe, Mnangagwa va assurer une transition vers la démocratie

D'abord il est vieux et malade. Donc il sait lui-même qu'il doit faire une transition. A mon avis, il va prendre la bonne décision. Il va faire une transition avec l'opposition vers un système démocratique et capitaliste.

Oui. D'abord ils ont commencé à faire des sanctions contre Mugabe, parce qu'il a pris les fermes des agriculteurs d'origine anglaise comme compensation. Et les Etats-Unis étaient avec les Anglais pour faire des sanctions contre Mugabe. A partir de ce moment les relations entre Mugabe et Washington étaient très mauvaises.

Et à ce moment-là, les Etats-Unis ont-ils soutenu l'opposition et le MDC de Morgan Tsvangirai ?

Comme il était marxiste-léniniste, il ne voulait pas de secteur privé. Le secteur privé c'était surtout des agriculteurs blancs. Et il y avait des investisseurs qui voulaient venir établir des usines de production. Mais il a refusé, il les a découragés. Quand tous ces jeunes sont sortis de l'école, il n'y avait pas de travail. Il a commencé alors à perdre la popularité. Il ne comprenait pas pourquoi et il a décidé de faire un référendum en 1999. Il a perdu. Les gens ont voté contre lui. A partir de ce moment-là il est devenu fou.

Non, le gouvernement américain n'a pas joué contre lui. Au contraire. Henry Kissinger - secrétaire d'Etat de Nixon et Ford - a fait beaucoup de pression sur le président de l'Afrique du Sud. C'est Kissinger qui a dit au président Vorster [président de l'Afrique du Sud en 1978-1979]: si vous ne voulez pas avoir beaucoup de difficultés aux Etats-Unis - vous-mêmes, avec votre apartheid -, il faut cesser votre soutien à Ian Smith [Premier ministre de la Rhodésie de 1964 à 1979]. Et c'est ce qu'il a fait. Donc j'attribue beaucoup de mérite au secrétaire Kissinger.

Cette période où il aide le Zimbabwe à accéder à l'indépendance - vous vous en souvenez - les Etats-Unis ont-ils joué un rôle peut-être contre lui, parce qu'il était soutenu par les Chinois et les Soviétiques, non ?

