Pour sa part, la ministre du Genre, enfant et famille, Chantal Safou, a rappelé les efforts que déploie le gouvernement congolais pour améliorer les conditions des enfants. Elle a, par ailleurs, reconnu que les défis restent encore énormes pour la mise en œuvre des structures de protection et de participation des enfants. Néanmoins, elle a rassuré les enfants que les efforts sont en cours pour avoir cet arrêté interministériel.

Plusieurs discours ont émaillé la cérémonie de la journée mondiale de l'enfant qui a eu pour cadre le salon rouge de l'Hôtel du gouvernement. Le représentant de l'Unicef, Tajudeen Oyewale, qui a salué les progrès réalisés par la RDC pour l'amélioration de la situation des enfants, a, toutefois, révélé qu'il existe encore « plusieurs défis à relever, notamment dans les secteurs de la santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène, de l'éducation et des protections des enfants ». Le représentant de l'Unicef a insisté sur la participation des enfants dans la prise des décisions. « L'une des meilleures façons de se projeter sur ce qui convient d'être fait pour améliorer davantage la situation actuelle, est également de considérer l'opinion des enfants », a-t-il martelé.

