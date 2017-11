Afrique Australe: L'armée négocie l'exil de Mugabe, la SADC à la manœuvre

Donald Yamamoto a dit partager la position de l'Union africaine et a plaidé, au-delà de la crise actuelle, pour que le Zimbabwe adopte des réformes économiques, politiques et constitutionnelles afin d'obtenir une levée des sanctions américaines le visant.

Le commissaire Smaïl Chergui a ajouté, que l'Union africaine reste toutefois vigilante. "Nous avons nos propres règles et nos propres instruments. Donc, pour le moment, nous espérons que la SADC réussira à baisser la tension et à promouvoir une solution certainement pacifique là-bas".

"Je pense qu'au moment où nous parlons, le parlement est toujours en place. Le gouvernement fonctionne toujours et il n'y a aucun signe de violence",a annoncé le commissaire Paix et la Sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui à Washington où il se trouvait avec le président de la Commission de l'organisation panafricaine.

