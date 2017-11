Maroc: Divorce consommé entre Zaki et l'IRT - La valse des entraîneurs n'a fait que commencer

En tout cas, Youssef Fertout a débarqué au MAT, bon dernier, et sa mission se veut des plus délicates : sortir le club de ce pétrin. Et apparemment, il est l'homme indiqué, puisqu'il avait connu ce genre de situation avec l'Olympique de Safi et le Chabab d'Al Hoceima et il s'en était tiré à bon compte.

Un projet qui n'a pu aller jusqu'au bout pour que Zaki soit remercié après une élimination d'entrée en Coupe du Trône et une série de contre-performances en championnat, avec une victoire contre cinq nuls et deux défaites, ce qui a valu à l'équipe tangéroise d'occuper le ventre mou du classement en étant 10ème avec un total de 9 points.

Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre édition de lundi, la séparation entre l'Ittihad de Tanger et Badou Zaki est désormais officielle. Un départ pressenti depuis un bon bout de temps et qui ne cessait de se préciser au fil des journées pour que la huitième manche soit fatale pour l'ex-sélectionneur national.

