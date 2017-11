Zimbabwe: Les caricaturistes parodient la fin de l'ère Mugabe

C'est ce qui explique peut-être les regards apeurés sur les visages du couple Mugabe, un peu comme s'ils ne s'y attendaient pas. Et les deux leaders de la Zanu-Pf de commenter : "Ce n'est pas le coup de grâce auquel nous avions pensé". Un jeu de mot réussi avec le prénnom de la première dame.

Une des images qui fait le tour du web est l'œuvre de Dr Jack & Curtis, caricaturiste pour le journal en ligne sud-africain Eyewitness news. "Les Mugabe débranchés" : c'est le titre de la caricature. L'image montre le chef d'Etat Zimbabwéen et son épouse Grâce assis dos à dos sur une chaise et entrelacés par une rallonge électrique.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.