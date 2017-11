Congo-Kinshasa: ECC - Le nouveau représentant légal en appelle à l'unité des protestants

Avant la fin de cette rencontre, diverses voix se sont exprimées pour enrichir le débat par des propositions, et conseils afin de parvenir à un plan de redressement du pays et de l'Eglise. Dans le lot, on a évoqué la régularité de ce genre de rencontres, la création d'une banque protestante authentique, le renforcement de l'enseignement de base fondé sur le renforcement de l'éthique protestante, etc.

A en croire un communiqué de presse rendu public à cet effet, le révérend Bokundoa qui a remercié ses hôtes pour cette réponse spontanée à son invitation, après son élévation à la tête de l'ECC, les a conviés à le soutenir dans le combat qu'il va mener six ans durant, pour l'unité dans la diversité de l'Eglise du Christ au Congo, dont il est le 3ème président, après Mgr Bokeleale et Mgr Pierre Marini Bodho.

Quelque deux cents cadres protestants parmi lesquels des ministres, députés, gestionnaires des entreprises publiques, hommes d'affaires et scientifiques de diverses obédiences, se sont retrouvés, le dimanche 19 novembre 2017 en la salle Pierre Marini Bodho de la Cathédrale du Premier Centenaire Protestant, autour du Réverend André BOKUNDOA -bo- LIKABE, nouveau représentant légal et président national de l'Eglise du Christ au Congo (ECC).

