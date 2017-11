Afrique: Forum Afrique - Europe des Gouvernements locaux - Abidjan accueille l'évènement

Ce premier forum se tient en marge du 5e Sommet Union Africaine (Ua) -Union Européenne (Ue) qui se tient du 29-30 Novembre 2017.

Le Forum débattra des enjeux clés comme le développement économique et l'emploi, l'investissement dans la jeunesse, les migrations et la mobilité humaine, le changement climatique et l'accès à l'énergie.

Le 27 novembre 2017, Abidjan, la capitale économique de la république de Côte d'Ivoire, accueillera le premier forum Afrique-Europe des gouvernements locaux et régionaux, à l'hôtel du District d'Abidjan réunir autour du thème de la refondation des relations Afrique-Europe pour un développement humain durable à partir des territoires.

Ce premier forum se tient en marge du 5e Sommet Union Africaine (Ua) -Union Européenne (Ue) qui se tient du 29-30 Novembre 2017. Dont l'objectif est de redéfinir les orientations stratégiques du Partenariat Ua-Ue pour les années à venir.

La rencontre est organisée à l'initiative de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique , du Conseil des Communes et Régions d'Europe et Platforma- la voix européenne des gouvernements locaux et régionaux pour le développement, avec le soutien de l'Union Européenne, l'Union Africaine, l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire et l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire.