Zimbabwe: L'armée va-t-elle prendre le pouvoir dans le pays ?

Ce vendredi, Le chef des anciens combattants de la guerre d'indépendance du Zimbabwe, Christopher Mutsvangwa, a exhorté Mugabe à quitter le pouvoir et appelé la population à manifester samedi à Harare pour soutenir l'armée. À l'international et en Allemagne, les appels à un changement via un processus démocratique se multiplient. Certains craignent une reprise en main par le vice-président limogé Emmerson Mnangagwa. "Si c'est lui qui reprend le pouvoir, rien ne changera dans l'immédiat car il fait partie du système depuis des années", estime par exemple le député social-démocrate Martin Rabanus, président de groupe parlementaire Afrique australe au Bundestag allemand.

"Il y a des militaires à la tête de majorité des entreprises étatiques du Zimbabwe. A l'est du pays, par exemple, dans des localités comme Marange ou Chiadzwa, vous avez des mines de diamant qui sont contrôlées par des militaires. Donc les militaires ont déjà ce qu'ils veulent. C'est pourquoi, ils vont préférer qu'un civil dirige le pays", soutient Nick Branson, spécialiste du Zimbabwe et chercheur à l'Institut de recherche sur l'Afrique de Londres.

On redoute aussi que l'armée s'empare du pouvoir et ne lâche rien comme ce fut le cas en Egypte avec le maréchal Abdel Fattah Al Sissi. C'est en tout cas l'avis du journaliste Seyi Gesinde, chef du Desk international au journal nigérian Tribune Online.

Les craintes de voir les militaires prendre effectivement les rênes de l'exécutif zimbabwéen sont partagées par plusieurs observateurs. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre les militaires et Robert Mugabe sur le possible retrait de ce dernier.

