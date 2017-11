Guinée: Comment empêcher les manifestations violentes ?

"Parce que dans la manifestation, nous sommes face a ceux qui ont des téléphones et les médias aussi on des caméras. C'est facile de distinguer celui qui a tiré. Nous sommes parfois aussi victimes des balles, nous ne savons pas d'où elles viennent. Nous venons seulement avec des armes conventionnelles."

"J'étais en train de manifester, il y a un policier qui passait sur la route et il a tiré trois fois dans notre direction. Nous en sommes certains, mes amis et moi car j'ai reçu une balle dans la main. L'os s'est cassé. Je suis venu ici pour dire qu'on peut manifester sans violence."

L'initiative est organisée par l'ONG Femmes développement et droits humains. Elle réunit tous les acteurs impliqués dans les manifestations en Guinée, notamment les jeunes et les forces de sécurité.

Alors que des heurts ont de nouveau eu lieu à Conakry, une ONG tente de faire le lien entre les jeunes et les forces de l'ordre pour éviter les débordements et les violences.

