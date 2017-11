Angola: Plus de 150 tonnes de produits peuvent se détériorer à Chibia

Chibia — Environ 150 tonnes de produits divers du champ cultivés durant la saison agricole 2016/2017 sont sur le point de se détériorer dans la municipalité de Chibia, province de Huíla, à cause des difficultés d'écoulement dans les grands centres commerciaux.

Se confiant mardi à l'Angop, la directrice par intérim de l'Agriculture, Adelaide Armando a dit qu'il s'agissait des cultures telles que les oignons, les tomates, le chou et les carottes.

Pour éviter qu'une grande partie de la production de se détériorer, de grandes quantités de ces produits sont vendus sur les marchés locaux à des prix très bas.

«Nos agriculteurs ont beaucoup de produits sur les marchés et des champs pour récolter, mais le manque d'acheteurs et de moyens de transport entrave le processus d'écoulement», a-t-elle expliqué, exhortant les acheteurs locaux et des provinces environnantes à se déplacer à Chibia.

Pour faire face à cette situation, la responsable a défendu la construction de chambres froides dans la localité afin de conserver les produits de la campagne et d'éviter de lourdes pertes.

Lors de la saison précédente, la municipalité de Chibia avait cultivé plus 160.000 hectares de terres arables, ayant récolté jusqu'à présent plus de 300 tonnes de céréales, tubercules, légumineuses et autres.