Madagascar: Assemblée nationale - Le Bureau permanent à l'épreuve

Intraitables lorsqu'il s'agit des avantages, les députés revendiquent également l'harmonisation des crédits téléphoniques et du carburant. Un appétit insatiable, allant jusqu'à proposer une loi portant création et règlementation de la caisse de retraite parlementaire, leur permettant de garder certains privilèges même après leur mandat.

Les sujets discutés lors des petits attroupements dans les couloirs et les cogitations au cafeteria de l'Assemblée nationale vont changer à l'issue de la grande explication de ce jour. Outre l'agencement et l'organisation des missions des parlementaires à l'extérieur, l'absence de rapport depuis plusieurs années figure parmi les réquisitoires des députés envers le Bureau permanent. Une version contestée par les responsables de l'administration et finances. « À chaque présentation du rapport financier, une vingtaine de députés tout au plus assistent à la séance. Les parlementaires ne s'intéressent visiblement pas à cet aspect de la vie de la Chambre basse », ont-ils expliqué.

