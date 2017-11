Somalie: Une frappe américaine tue plus de 100 shebabs, annonce le Pentagone

L'engagement militaire de Washington en Somalie a connu une augmentation ces derniers mois, avec une multiplication des frappes aériennes et l'envoi d'hommes supplémentaires, selon la presse américaine. La frappe la plus meurtrière jusque-là avait eu lieu en mars 2016. Les Américains avaient alors estimé avoir tué 150 combattants shebabs en ciblant une académie militaire du mouvement.

Toujours selon la même source, l'attaque aérienne aurait été coordonnée avec le gouvernement et l'armée somalienne. Elle aurait eu lieu à 10h30 heure locale et aurait visé une base des shebabs à 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale, Mogadiscio.

Selon le Pentagone, l'aviation américaine aurait frappé mardi un camp d'entraînement des shebabs dans l'arrière-pays somalien. Une frappe dévastatrice, dit le ministère de la Défense à Washington, qui affirme avoir tué plus de 100 combattants du groupe jihadiste dans ce qui serait l'une des attaques aériennes les plus meurtrières de l'engagement américain dans le pays.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.