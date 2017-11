Togo: Entre manifestations et tractactions pour un dialogue

Et selon Albert Kan-Dapaah, ministre ghanéen de la sécurité et chef de la mission, la situation au Togo marqué par des manifestations, des actes de violences et des morts, inquiète les pays de la sous-région ouest africaine.

"Nous souhaitons avoir de vrais interlocuteurs en face, nous souhaitons que ce soit un dialogue entre les vrais protagonistes et que nous discutions des choses qui préoccupent vraiment les Togolais. Et pour nous, il n'est pas question que le statu quo soit maintenu. La victoire, nous devons l'avoir absolument."

"Nous restons mobilisés jusqu'à ce que nous obtenions la victoire. C'est d'ailleurs, maintenant plus que jamais que nous devons nous mobiliser. Le mot d'ordre est resté le même et nous l'avons tellement répété que je pense que le monde entier le connait maintenant. Nous voulons des mesures d'apaisement qui montrent que le régime est vraiment prêt à discuter" explique t'elle.

Une délégation envoyée par le président ghanéen Nana Akufo-Addo a rencontré mardi à Lomé des représentants de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise en vue de trouver une sortie de crise. Ceci alors que des milliers de personnes marchaient dans les rues à l'appel de l'opposition. Il s'agit de trois jours de manifestations à Lomé et dans d'autres villes du pays pour exiger des reformes et le départ du pouvoir du président Faure Gnassingbé. Selon Brigitte Adjamagbo Johnson, présidente de la coalition des 14 partis de l'opposition:

