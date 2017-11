Cote d'Ivoire: Zohoré Lassane, 1er vice-président du GEPCI - " Le bilan est positif pourquoi Amédée assi est parti

Plusieurs projets inscrits au portefeuille du C2d (Contrat de désendettement et de développement) n'ont… Plus »

Sans tomber dans l'auto-satisfaction béate , nous pouvons affirmer que le bilan, même s'il y'a à redire sur certains aspects, est largement positif. En effet, le Gepci a été de tous les combats allant dans le sens de la valorisation de la presse. Comme vous le savez, c'est Monsieur Assi Amédée qui avait été élu à la tête du groupement pour un second mandat. Mais l'année dernière, il a écourté son mandat et passé le flambeau à son jeune frère Patrice Yao qui était l'un des Vice-présidents. Néanmoins cela n'a pas influencé la dynamique de notre groupement qui a pris de nombreuses initiatives. Le Gepci s'est battu pour maintenir la subvention à l'impression et a apporté sa contribution aux différentes réflexions menées pour sortir la presse ivoirienne de la précarité. La plupart des sessions de formations à l'endroit de journalistes - dont L'école du Gepci - sont à mettre à l'actif du groupement. Je veux également citer d'autres initiatives comme le lobbying que nous menons auprès des autorités de régulation lorsque l'un de nos membres est frappé par une sanction. Bref, nous avons été très actifs pendant ces trois dernières années.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.