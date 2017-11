Mali: La collusion entre groupes terroristes et signataires de l'accord d'Alger dénoncée

« Les différentes opérations que nous avons menées récemment dans le nord, mais pas uniquement, notamment par la saisie d'un certain nombre de pièces à charge, démontrent la collusion qui existe entre certaines personnes de certains groupes armés signataires, et des groupes armés terroristes ».

Le représentant local de la Force française Barkhane, le général Christian Allavène a évoqué les actions civiles pour les populations (soins de santé, éducation et électrification), et a également les opérations sur le terrain lors d'une conférence de presse. Il est notamment revenu sur la collusion avérée entre terroristes et groupes impliqués dans le processus de paix.

