Cote d'Ivoire: Sécurité et conflits fonciers à l'ouest - Des élus et cadres réagissent après les décisions du gouvernement

« Dans le Cavally aujourd'hui, non seulement, il y'a un problème de cohésion sociale, mais aussi un problème de sécurité. Ces préoccupations ont été largement prises en compte par le gouvernement, et nous nous félicitons des décisions qui ont été prises récemment.

À cet effet, nous voudrions remercier le chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement pour ces décisions prises qui nous paraissent justes. Néanmoins, notre vœu, le plus cher aujourd'hui est qu'il y ait une mise en œuvre diligente des décisions qui ont été prises, et surtout nous souhaiterions que le problème de sécurité soit résolu».

Cette déclaration commune rapportée par le député de Bloléquin, Aimé Gnonsian, et des cadres et élus de la région du Cavally a été produite au cours d'une réunion tenue, le lundi 20 novembre 2017, au cabinet du ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement Anne-Désirée Ouloto.

Après la communication gouvernementale relative au conflit foncier entre les communautés Wê et Baoulé vivant dans la forêt classée de Goin Débé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ces cadres demandent à l'État de joindre l'acte à la parole pour aboutir à une résolution définitive de la crise.

Et ce, dans l'intérêt des concernés, en leur donnant la chance d'apporter leur pierre à l'édifice : « Dans la mise en œuvre des différentes résolutions, nous souhaiterions que nos populations et leurs problèmes soient pris en compte, aussi que les élus et cadres de la région de Cavally soient étroitement associés à toutes les démarches, à toutes les procédures qui seront mises en œuvre.

Évidemment, nous sommes à la disposition du gouvernement pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent actuellement, nous sommes confiants que des solutions idoines seront trouvés le plus rapidement possible », a-t-il souligné.

Car, a poursuivi l'honorable: « Depuis l'avènement de la crise de Goin Débé, nous, élus et cadres du Cavally nous réunissons de manière périodique.

Nous le faisons et nous avons également des missions dans la région, non seulement pour avoir une idée de l'évolution de la situation, mais aussi pour accompagner et aider le gouvernement à y trouver des solutions.

Également, dans un proche avenir, nous comptons aller vers nos populations pour leur expliquer les différentes décisions qui ont été prises par le gouvernement et faire en sorte que ces populations puissent s'approprier des décisions courageuses du gouvernement».