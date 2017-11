Maroc: Le recruteur de Dortmund passe à Arsenal

Très proche collaborateur du directeur sportif du Borussia Michael Zorc, il est considéré comme un homme clé dans la réussite sportive de Dortmund depuis plusieurs années. Le club s'est en effet fait une spécialité de repérer de jeunes talents, de les former et de leur donner une chance au plus haut niveau, soit pour en faire des cadres de l'équipe, soit pour les revendre avec une plus-value parfois très élevée.

"Identifier et développer des talents, c'est une partie fondamentale de notre philosophie et Sven a des antécédents exceptionnels sur plusieurs années", a loué Wenger, avant de "remercier" l'ancien chef du département "scouting" Steve Rowley, qui a quitté ses fonctions mais continuera à travailler pour le club en tant que consultant.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.