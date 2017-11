Ile Maurice: Commission drogue - Pourquoi autant de frénésie autour de Raouf Gulbul?

Le nom de Sabiir Gungapersad a été mentionné devant la commission d'enquête par Ashley Hurhangee. Ce dernier a fait savoir que cet individu était le chauffeur de Raouf Gulbul pendant la campagne. Le candidat battu confirme que Sabiir Gungapersad avait un 4X4. Cet homme était aussi candidat indépendant dans la même circonscription. Selon les photos remises à la commission d'enquête sur la drogue,Raouf Gulbul et le chauffeur sont très proches. Le «chauffeur» s'est enregistré comme candidat indépendant pour avoir accès aux centres de vote avec l'avocat, explique un ex-ami de ce dernier. Ce que Raouf Gulbul nie. «Il me véhiculait, c'est tout. Il donnera ses explications lui-même, ce n'est pas à moi de le faire.» Sabiir Gungapersad donnera bientôt sa version des faits.

Selon Paul Lam Shang Leen, ce soir-là, Raouf Gulbul avait récupéré un sac contenant Rs 9,7 millions. Ce qui est advenu de son contenu reste flou. Selon Ashley Hurhangee et Samad Golamaully, un sac noir avait bel et bien été placé dans la voiture dans laquelle ils se trouvaient le soir du 24 novembre 2014.

Mais avant cette audition devant la commission, Ashley Hurhangee et Samad Golamaully avaient évoqué cette rencontre. Ce dernier leur avait demandé de le rejoindre à St-Pierre un soir, a fait savoir Ashley Hurhangee lors d'une interview. «Noor Hussenee et Mamade Bocus y étaient déjà.»

Selon eux, Sabiir Gungapersad était le chauffeur désigné et il aurait été l'envoyé spécial du bookmaker Michel Lee Shim. Ce qui confirmerait la proximité de l'avocat et du bookmaker en question. D'ailleurs, une série de photos a été remise à la commission hier par Ashley Hurhangee.

L'une des incohérences dans les faits avancés par Raouf Gulbul et les deux avocats, d'autre part: le chauffeur. Pour Mes Ashley Hurhangee et Samad Golamaully, Athon Murday n'était pas le chauffeur officiel du candidat pendant la campagne électorale de 2014, comme ce dernier l'avait affirmé.

Ils sont remplis d'amertume et le font savoir. «Menteur», «hypocrite», «Judas», une personne «arrogante», ayant un «sale caractère» et «malhonnête». Ashley Hurhangee et Samad Golamaully n'ont pas manqué de qualificatifs, hier, lundi 20 novembre, pour dépeindre négativement leur ex-ami Raouf Gulbul lors de leur audition devant la commission d'enquête sur la drogue.

