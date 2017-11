Ile Maurice: Les recrutements de la Cargo Handling Corporation contestés devant l'Equal Opportunities Commission

Des habitants de Roche-Bois sont indignés. En cause : les recrutements effectués par la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) n'incluant aucun des résidants de cette localité. Ils ont porté plainte à l'Equal Opportunities Commission en ce mardi 21 novembre par le biais de leur avocat Me Saoud.

Selon le porte-parole et président du groupe, Johnny Latour, les «enfants» de Roche-Bois sont victimes d'injustice sociale. Malgré les nombreuses promesses qui leur ont été faites concernant les recrutements de la Cargo Handling Corporation Ltd et la liste de noms envoyée au bureau du Premier ministre pour qu'au moins une dizaine d'entre eux soient embauchés par l'organisme parapublic, leurs requêtes sont restées sans réponse.

«Nous nous sommes mobilisés à plusieurs reprises dans la légalité afin de demander une rencontre avec le Premier ministre. Dans une lettre qui émanait de son bureau et qui nous était destinée, on nous demandait une liste de noms et nous l'avons envoyée. Mais évidemment les recrutements ont commencé et nous n'avons rien reçu», a déclaré Johnny Latour.

De plus dit-il, ces développements portuaires ont fait que les habitants de la région n'ont plus accès à la mer comme c'était le cas il y a plusieurs années. «Xavier Duval ti dire développement le port bizin profite à bann habitant de la région. Li ti même faire ene déclaration à l'époque dans la presse mais azordi nou ti à voudré conné ki p arriver. Kot zenfant Roche Bois so place été ?»

Selon des informations recueillies, les habitants des régions très éloignées de la capitale ont reçu leur lettre de convocation. Ceux qui résident derrière le port attendent depuis des années pour se faire recruter.

Johnny Latour est celui qui avait été récompensé par le gouvernement pour avoir sauvé des vies lors de l'incendie de la maison de jeu L'Amical à Port-Louis. Après quoi, un travail lui a été promis au sein de la fonction publique et il attend toujours.