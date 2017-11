Ile Maurice: Financement des partis politiques - Business Mauritius invite ses membres à faire preuve de transparence

Se référer aux directives stipulées dans le manuel «Reporting with Integrity» en conformité avec le National Code of Corporate Governance for Mauritius.

C'est ce à quoi Raj Makood, Chief Executive Officer de Business Mauritius, appelle ses membres à respecter en ce qui concerne le financement des partis politiques en vue de la prochaine élection partielle du 17 décembre 2017 dans la circonscription n°18.

Les directives stipulent qu'il est de la responsabilité du Conseil de décider si l'organisation doit faire des dons à des partis politiques.

Et d'ajouter que si les administrateurs décident qu'il est approprié de fournir des fonds à des partis politiques ou à un candidat indépendant, la somme fournie doit impérativement figurer dans le rapport annuel. Et que le Conseil doit fournir des explications exactes et détaillées sur la manière dont les fonds auraient été utilisés.