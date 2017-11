Cote d'Ivoire: Effets du changement climatique sur le secteur agricole africain - Le plaidoyer de Sangafowa Coulibaly

Plusieurs projets inscrits au portefeuille du C2d (Contrat de désendettement et de développement) n'ont… Plus »

D'entrée, Sangafowa Coulibaly, le continent africain n'est pas parmi les continents les plus pollueurs, car il est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Même si sur les 50 Etats les plus affectés par l'effet du changement climatique, 36 sont recensés en Afrique. Selon lui, l'Afrique est « plus qu'un continent victime du changement climatique et cela se ressent plus dans le secteur agricole africain ».

Ce mardi 21 novembre 2017, à la faveur de la journée de la France, a eu lieu sur le site du Sara, au parc des expositions à Port-Bouët, route de l'aéroport, une conférence de presse animée par le Ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Sangafowa Coulibaly, qui avait à ses côtés, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, SEM. Gilles Huberson et le vice-pré- sident de l'Adepta, Stéphane Michel.

