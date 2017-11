Cote d'Ivoire: Gestion des risques du secteur de la prévoyance sociale - Huit pays ''au labo'' pour l'élaboration d'une cartographie

10% de la population ivoirienne béné- ficie d'une protection sociale. Cette information a été donnée par le Pr Benié Kouadio Marcel, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi lundi 20 novembre dernier à Grand-Bassam.

Et ce , lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (Cipres), en présence du secrétaire exécutif de la Cipres et du directeur général de l'Institut de prévoyance sociale et de la caisse générale de retraite des agents de l'Etat (IpsCgrae). Le Pr Benié Marcel face à ce maigre taux de bénéficiaires de la sécurité sociale, a encouragé la mise en place de modèles et outils de gestion de risques pour permettre de disposer d'un document de référence sur les risques majeurs et récurrents du secteur de la protection.

Le collaborateur du ministre Jean Claude Kouassi a par ailleurs invité les participants à privilégier et à retenir les principes qui serviront à harmoniser et à comparer les systèmes de retraites confrontés aux risques de viabilité et de pérennité. Pour sa part, le Secrétaire Exécutif de la Cipres, Innocent Makambou a indiqué que le peu de progrès réalisés après la première rencontre qui s'est tenue en novembre 2014, a milité en faveur du choix du thème de cette rencontre sous-régionale: « La cartographie des risques du secteur de la pré- voyance sociale de la zone Cipres ».

En tout cas , il s'agit pour les acteurs de la protection sociale, de trouver des solutions idoines et durables afin d'inverser la tendance et permettre à une grande partie de la population de béné- ficier des avantages de la sécurité sociale. « Disposer d'une cartographie des risques devient indispensable de nos jours pour nos organismes. Elle représente un puissant levier de maî- trise des risques auxquels les organismes de prévoyance sociale sont exposés », a expliqué M. Makambou. Précisant qu'il faille que chaque dirigeant s'assure que la décision prise est la bonne pour l'organisme.

Quant au Directeur général de l'Ips-Cgrae, Abdrahamane Tiémoko Bert , il a affirmé que ce seminaire est d'une importance capitale pour les organisations de prévoyance sociale dont le cheval de bataille est le recul de la pré- carité au profit du développement de la solidarité. « (... ) Dans un monde de plus en plus complexe où l'interactivité des métiers expose à plus de risques dans la gestion de nos organismes, il importe de mutualiser nos connaissances par le partage d'expériences et les échanges pour bâtir une réponse adaptée et plus forte aux contraintes et menaces de tous ordres », a révélé le DG de l'Ips-Cgrae.

Pendant ces cinq jours , les experts en protection sociale vont examiner le projet de guide métrologique et de cartographies des risques élaborés par le Secrétariat de la Cipres , en vue d'apprécier la pertinence de la démarche et les outils proposés. Ils les amenderont éventuellement de sorte à permettre à chaque Organisme de Prévoyance Sociale (OPS) de cartographier ses risques et de les maitriser. Il est bon de noter que les pays tels Bénin , Burkina Faso ; Côte d'Ivoire ; Madagascar ; Niger ; Sénégal et le Tchad participent à cette rencontre qui prend fin vendredi.