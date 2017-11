Cote d'Ivoire: Djibril Tamsir Niane - "L'oralité est un vaste champ de connaissance que l'Afrique livre au monde"

Plusieurs projets inscrits au portefeuille du C2d (Contrat de désendettement et de développement) n'ont… Plus »

Il a surtout insisté sur la mobilisation des premiers intellectuels africains autour de la Guinée après le « Non» de Sékou Touré à la communauté franco-africaine proposée par le général De Gaulle; le divorce du président guinéen avec les intellectuels et surtout les péripéties de l'édition, en huit tomes, de "L'histoire géné- rale de l'Afrique", sous l'égide de l'Unesco, un projet lancé en 1961 et qui a marqué son clou en 1998. Tamsir Niane a également relevé que « ce sont les Africains qui ont été à la base du renouveau et de la naissance d'une histoire de l'Afrique ».

Cela, selon lui, à travers notamment les griots, dépositaires de trésors inexplorés dans tous les domaines de création (cinéma, littérature, etc.) que ces derniers gagneraient à implémenter en s'adaptant aux « moyens modernes de communication que sont les Tic pour perpétuer les ressorts de la cosmogonie et de la culture africaine. Les échanges enrichissants qui ont eu lieu, avec la facilitation du Pr Yacouba Konaté, pendant près de 3 heures, ont permis à l'auteur de "Soundjata ou l'épopée mandingue" de se rappeler aussi aux bons souvenirs de son enfance, de ses études, du régime révolutionnaire de Sékou Touré marqué par un « désastre économique mais un triomphe mondial de figure de l'anticolonialisme ».

