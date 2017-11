Cote d'Ivoire: Loukimane Camara - « Nous voulons démontrer qu'Alassane Ouattara est en phase avec son peuple"

interview

Le district du Zanzan veut exprimer, le samedi 25 novembre prochain, sa gratitude au chef de l'Etat, dans la ville de Bouna. Président du comité d'organisation de la cérémonie, le député Loukimane Camara détaille les enjeux de cette célébration.

Pourquoi une cérémonie de soutien au président de la République ?

L'enjeu pour le district du Zanzan, c'est la mobilisation des populations pour dire leur reconnaissance au chef de l'Etat pour toutes les actions de développement qu'il a initiées pour l'ensemble du pays et plus particulièrement du district du Zanzan, à savoir les régions du Gontougo et du Bounkani. Les populations vont magnifier le chef de l'Etat, lui dire merci et l'encourager à continuer sur ce cap. Les populations ont besoin de sa vision et de sa clairvoyance politiques pour le développement de ce pays.

Quels sont les acquis majeurs du district du Zanzan sous la gouvernance d'Alassane Ouattara ?

Sur le plan du développement, il y a beaucoup d'acquis qui sont invisibles à court terme. Chez nous, l'élé- ment le plus important, c'est au niveau de l'éducation de nos populations. Nous avons eu beaucoup d'écoles primaires dans nos régions pour relever le niveau d'éducation. On avait le taux de scolarisation le plus bas du pays. Le président de la République a fait beaucoup d'efforts dans ce sens et il continue d'en faire. En ce qui concerne les questions d'électricité, on était la région la moins éclairée du pays. Aujourd'hui, de Bouna à Bondoukou, presque 80% des villages sont éclairés. Sur les questions de route, vous n'ignorez pas que la route Abengourou-Agnibilékrou, n'étant pas certes dans la région du Zanzan, mais nous la subissions.

Aujourd'hui, elle a été réglée. Le Président Ouattara est en train de refaire la route Bouna-frontière Burkina. Cela va désenclaver la région et recréer la route internationale Bobo-Dioulasso - Bouna - Abidjan. Ce sera du trafic qui va être drainé dans nos régions. A cela, il faut ajouter le pont de Bassawa qui relie Sandegué à Bouaké ; le projet de l'université de Bondoukou ; le CAFOP de Bondoukou, pour ne citer que ceux-là. Au plan de la promotion politique des cadres de la région, nous avons des ministres, des directeurs généraux, des directeurs centraux, des chefs de services, etc. En si peu de temps, voici quelques réalisations majeures obtenues grâce au président de la République. Ce sont des actions qu'il faut encourager. Les remerciements sont un motif de satisfaction pour le président de savoir que ce qu'il fait est en phase avec les réalités des populations.

En votre qualité de premier responsable du comité d'organisation, qu'en est-il de l'implication des cadres, notamment ceux du RHDP, dans l'organisation de cette cérémonie ?

De ce point de vue, toutes les réunions que nous faisons sont ouvertes. Parce que, c'est une manifestation des populations dans leur ensemble. Elle est républicaine. Elle n'est pas portée par un parti politique donné. Donc, le comité d'organisation est piloté par l'ensemble des cadres du district du Zanzan qu'ils soient PDCI, RDR ou FPI. LP : A moins de 72 heures, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des populations ?

Nous invitons les cadres et les populations à sortir massivement le samedi 25 novembre. Tous ceux qui ont une influence particulière sur quelle que populations que ce soit, nous les invitons à lancer le même appel pour que les populations sortent comme un seul homme afin que le district du Zanzan dise merci au Président Alassane Ouattara.