Pour Dr Chiji Ojukwu, directeur de l'agro-industrie de la Bad, il est inadmissible d'accepter ces pertes. Ainsi l'exécution du Phap ouvre des opportunités à l'agro-industrie et d'emplois.

Pertes post-récoltes et agro-industrie en Afrique : Une préoccupation majeure pour la Fao et la Bad

Dans le cadre du lancement du programme sur les pertes après-récoltes et l'agro-industrie (Phap), un dialogue ministériel de haut niveau entre la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie et le Swaziland, l'Angola, etc, se tient du 21 au 22 novembre, au siège de la Bad, à Abidjan.

Il a été initié par la Bad et la Fao pour réfléchir sur les stratégies de réduction des pertes après-récoltes et la question de l'agro-industrie en Afrique.

Le représentant de la Fao, Germain Dasylva, a, à cet effet, loué l'engagement de la Bad, à ses côtés, à éliminer la faim et la malnutrition dans le monde, avant d'encourager l'initiative de son président Akinwumi Adesina de transformer l'agriculture africaine. En effet, elle partage avec son institution l'idée de « Faim Zéro » en Afrique.

Le représentant de la Fao a souligné que l'Afrique a le potentiel de produire de la nourriture en quantité suffisante pour alimenter sa population. Cependant, déplore-t-il, le rapport de la Fao, Banque mondiale et l'Institut des ressources naturelles, en 2011, révèle que l'Afrique perd plus de 30% de sa production céréalière et légumière, de tubercules, de viande et de poissons, etc. Selon lui, les pertes de céréales seulement en Afrique de l'Ouest, pourraient être estimées à 4 milliards de dollars américain/an. Et pourtant, 300 millions d'Africains et 54 millions d'enfants africains souffrent d'insécurité alimentaire et de malnutrition.

Germain Dasylva affirme que la réduction substantielle de ces pertes pourrait contribuer considérablement à relever le défi « Zéro faim », à éradiquer la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aussi rassure-t-il, il existe une variété de bonnes pratiques, d'innovations, de technologies et de modèles d'affaires ainsi que des outils techniques, guides méthodologiques et réseaux de praticiens dont dispose la Fao pour accompagner les pays à réduire les pertes post-récoltes.