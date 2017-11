Cote d'Ivoire: Lutte contre la tuberculose - Les acteurs de la santé s'approprient les directives nationales

95% des décès surviennent dans les pays à faible revenus. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre 20.000 cas par an avec un taux d'infection de 22%.

En vue de contribuer à l'amélioration de la réponse nationale à la lutte contre la tuberculose, un atelier d'appropriation des acteurs nationaux de toutes les directives nationales en matière de lutte a ouvert ses portes ce mardi 21 novembre à Yamoussoukro. Celui-ci réunit les directeurs régionaux et départementaux de la santé, et de l'hygiène publique et praticiens.

En effet, selon Dr Baroan Marie Cathérine de l'OMS, la tuberculose reste une problématique de santé publique. Celle-ci, a-t-elle fait remarquer, figure parmi les dix premières causes de la mort dans le monde. Aussi, a-t-elle déploré, 10 millions de personnes ont contracté la maladie durant ces dernières années dont 1,8 millions de morts. 95% des décès surviennent dans les pays à faible revenus. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre 20.000 cas par an avec un taux d'infection de 22%.

« L'organisation du présent atelier a donc été jugé utile par le ministère pour partager avec les premiers responsables de la santé de nos régions ces directives nationales », a indiqué Dr Tra Gaston, directeur régionale de la santé de Yamoussoukro, représentant Pr Dagnan N'cho Simplice, le directeur général de la santé. Non sans oublier de reconnaître peu avant que « Des insuffisances sont observées par endroit dans l'application effectives des directives élaborées en ce qui concerne la prise en charge de la tuberculose dans les centres que dans la gestion de la maladie ».

Les praticiens passeront en revue les stratégies OMS « End Tuberculose » et « engage TB », l'organisation de la lutte en Côte d'Ivoire, la cartographie des interventions, les directives relatives au dépistage, au traitement et à la prévention etc.