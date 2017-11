Maroc: Tirage au sort du CHAN 2018 Un groupe jouable pour le Onze national

L'ambition des Lions de l'Atlas est d'aller le plus loin possible dans cette compétition, qui met en avant les talents des joueurs locaux, a-t-il conclu.

La Mauritanie, a-t-il poursuivi, est également dotée d'une formation homogène à même de créer la différence lors de cet événement. De son côté, le directeur technique national, Nacer Larguet, a relevé que toutes les équipes du groupe -A- "se valent" et que leurs chances d'accéder au tour suivant "sont équitables". "La poule -A- s'affiche comme étant un groupe sérieux et le premier match de l'équipe nationale (contre la Mauritanie) sera crucial pour la suite de la compétition", a indiqué Larguet dans une déclaration à la MAP.

La Mauritanie, a-t-il poursuivi, est également dotée d'une formation homogène à même de créer la différence lors de cet événement. De son côté, le directeur technique national, Nacer Larguet, a relevé que toutes les équipes du groupe -A- "se valent" et que leurs chances d'accéder au tour suivant "sont équitables". "La poule -A- s'affiche comme étant un groupe sérieux et le premier match de l'équipe nationale (contre la Mauritanie) sera crucial pour la suite de la compétition", a indiqué Larguet dans une déclaration à la MAP.

Dans une déclaration au terme du tirage au sort du CHAN-2018, qui se tiendra au Maroc du 13 janvier au 4 février, Sellami a qualifié le groupe du Maroc d'"homogène" et de "très disputé", car il comprend de grandes équipes, soulignant que les Nationaux seront appelés à faire preuve d'une grande solidarité et à s'investir à fond pour valider leur billet pour le tour suivant.

