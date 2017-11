Maroc: SM le Roi adresse des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes de la bousculade

Partageant la peine des familles des victimes et pour alléger leurs souffrances dans cette douloureuse circonstance, la volonté de Dieu étant imparable, le Souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessés.

Suite à cet incident, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a donné Ses Hautes Instructions aux autorités compétentes pour prendre toutes les mesures qui s'imposent, en vue d'apporter l'aide et le soutien nécessaires aux familles des victimes et aux blessés.

Dans ce message, SM le Roi exprime aux familles des victimes Sa profonde affliction et Ses sincères sentiments de compassion face à cette cruelle tragédie, implorant le Tout-Puissant d'entourer les défunts de Sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort à leurs proches.

