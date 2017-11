Congo-Kinshasa: La CASE exige de la Céni la vérité dans les statistiques d'enrôlement des électeurs

Par ailleurs, la CASE salue les efforts de toutes les structures et organisations de la société civile qui œuvrent dans la surveillance et l'observation du processus électoral.

De ce qui précède, la CASE appelle la Centrale électorale à employer le conditionnel dans ses communications et à ne communiquer officiellement que les statistiques y afférentes à l'issue du dédoublonnage et de l'audit du fichier électoral tel que consigné dans le calendrier électoral.

Pour la CASE, « il est de notoriété publique que le chiffre de 44.358.305 électeurs déjà inscrits selon qu'il a été communiqué aux membres du gouvernement réunis en conseil des ministres et lors de la publication du calendrier électoral, reste provisoire tant il est connu de tous que d'innombrables irrégularités ont émaillées ladite opération. Il en est de même de la non accessibilité des agents enrôleurs dans certains coins du pays sans oublier la situation déplorable des déplacés de guerre dans certains coins du pays où l'opération n'a pu se dérouler comme prévu ».

Dans un communiqué de presse publié le week-end dernier, la Commission africaine pour la supervision des élections (CASE) observe non sans déception que la Commission électorale nationale indépendante (Céni) s'adonne imprudemment à la communication des statistiques de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs.

