Togo: Le Groupe des cinq rencontre l'opposition cet après-midi

On espère dès lors que les rencontres ici et là vont permettre d'arrondir les angles pour enfin aller à ce dialogue.

Pour faciliter les choses, le gouvernement croit avoir fait l'essentiel, le 06 Novembre dernier, en libérant 42 manifestants arrêtés, jugés et écroués, et en levant le contrôle judiciaire qui plane sur le Chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre.

C'est donc dans cette perspective que le Groupe des cinq ambassadeurs à savoir USA, Allemagne, France, Coordinatrice du Système des Nations Unies et la délégation de l'Union européenne, a convié les autres leaders de l'opposition, à une rencontre ce mercredi après-midi, à en croire le Conseiller du président du parti ADDI (Alliance Démocratique pour le Développement Intégral, opposition), et député à l'Assemblée nationale, Dr François Kampatibe, qui intervenaitce matin chez nos confrères de Nana Fm.

