Cote d'Ivoire: Niablé - La culture « Hors sol » initiée pour surmonter les difficultés d'accès au foncier

Plusieurs projets inscrits au portefeuille du C2d (Contrat de désendettement et de développement) n'ont… Plus »

Pour elle, cette initiative contribue à éloigner l'insécurité alimentaire et à l'autonomisation des femmes bénéficiaires. « Ce projet aide les femmes à devenir autonome et à lutter contre les changements climatiques en améliorant l'environnement pour un développement durable » a-t-elle affirmé. Bakayoko Saguidi le sous-préfet de Niablé a pour sa part exhorté les femmes à s'approprier ce projet qui les met à l'abri des questions d'accès à la terre.

Des explications de Kouassi Anne Marie la responsable dudit projet, il ressort que cette initiative vise à surmonter les difficultés d'accès des femmes au foncier. Financé par le fonds canadien d'initiative locales (Fcil) ce projet diligenté par l'Ong « La pierre angulaire » sur une période de six mois, entend contribuer à la recherche nationale de l'autosuffisance alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Notamment au sein des populations féminines du milieu rural.

