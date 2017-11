Cote d'Ivoire: Accident de la circulation - La répression commence

Après les explications du commissaire, Tré Prégnon Flaurent, les membres du Cce de Touba ont estimé que les populations et les usagers de la route ont été suffisamment sensibilisés sur la conduite à tenir sur la voie publique.

Touba/Accident de la circulation: La répression commence

Le Comité consultatif d'éthique (Cce) de Touba composé de fonctionnaires de police et de représentants des couches socioprofessionnelles de la ville, au cours de sa traditionnelle réunion mensuelle du mardi 21 novembre 2017, a, statué sur la fréquence des accidents de la circulation et sur les moyens pour y remédier.

Présidant la rencontre, Tré Prégnon Flaurent, commissaire de la police mixte de Touba, a d'entrée indiqué que l'opération de sécurisation "Epervier 3" à Touba, a donné des résultats probants avec en prime la baisse drastique de la criminalité. Toutefois, selon lui, la recrudescence des accidents de la circulation dans la cité de l'arbre céleste, reste préoccupante. A preuve, de 2015 à 2016, on a enregistré 108 cas d'accidents de la circulation dont le bilan donne 16 décès et d'importants dégâts physique et matériel.

Pour l'année en cours, à l'en croire, le taux d'accident, a-t-il déploré, est en hausse. Il a indiqué que « la sécurité routière est tellement inquiétante que la participation de tout le monde à sa résolution, s'impose ». Dans son exposé, le premier responsable de la police locale, a identifié les causes des accidents de la circulation dans la ville de Touba.

Il s'agit entre autres de : la méconnaissance du code de la route et l'excès de vitesse, le surnombre et le surcharge des véhicules, la conduite sans phares et en état d'ivresse, l'absence de panneaux de signalisation aux intersections, la dégradation avancée de la voirie.

Après les explications du commissaire, Tré Prégnon Flaurent et au terme des débats qui s'en sont suivis, les membres du Cce de Touba, à l'unanimité, ont estimé que les populations et les usagers de la route ont été suffisamment sensibilisés sur la conduite à tenir sur la voie publique.

Par conséquent, ils ont décidé que la police, passe à la phase de la répression pour disent-ils discipliner les conducteurs et partant, sauver des vies. A cet, effet, la police nationale déploiera, dès les tout prochains, son dispositif à l'effet de sanctionner les mauvais conducteurs. Comme pour dire que la récréation est terminée !